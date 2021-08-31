Пять признаков, что вам пора сменить гардероб

Осень — время перемен. Пора убирать летние платья в шкаф и доставать стильные свитера и плотные джинсы. Обычно осень мы особенно не подбираем наряд — скорее беспокоимся о комфорте, к тому же температура часто падает неожиданно, и вот уже нужно схватить свое обычное теплое пальто и бежать по делам… Возможно, ваш осенний гардероб требует пристального внимания и разбора. И вот как можно понять, что шкафу необходима ревизия.

1. Вы не помните, когда вы купили это пальто. Да, помнить момент покупки вещи — важно. Очень часто не получается заметить, что куртка потеряла форму — вроде бы вы выбрали ее только вчера. Но если вы уже не можете назвать, в каком магазине и в каком году она попалась вам на глаза, — это значит, что вы носите уже очень заношенную, портящую вашу фигуру вещь. Примерьте пальто того же фасона — и вы заметите разницу.

2. У вас постоянно плохое настроение и вы не хотите делать фотографии на прогулке в осеннем парке. Нет, это не потому, что в теплой одежде вы “как капуста”. Просто вы, возможно, поправились или сбросили вес, а гардероб остался в старой размерной сетке. Еще одна частая причина — за лето с нами происходит много событий, новых знакомств, и стиль может в корне поменяться. Если в новых летних шортах, сандалиях и футболке вы выглядели замечательно и очень себе нравились, а с наступлением осени перестали смотреться в зеркало, то виноват не сезон. Подберите новую осеннюю капсулу, отвечающую вашему состоянию. Выглядеть отлично можно в любую погоду.

3. Ваша одежда недостаточно теплая. Да, это важный момент. Даже если куртка или пальто еще выглядят неплохо, но их наполнитель свалялся или стал чересчур плоским — лучше заменить их на новый аналог. Осенняя одежда должна быть не только красивой, но и комфортной. И кстати, как раз продуваемая верхняя одежда заставляет надевать дополнительные свитера и бадлоны, которые портят образ.

4. Одежда, которую вы носите, сшита из несовременных тканей. Производители одежды с каждым годом вводят новые технологии. Поэтому сейчас можно носить невесомые пуховики, в которых не бывает душно, немнущиеся брюки из ткани, похожей на костюмную шерстяную, но мгновенно сохнущую и отводящую пот. Тяжелые пальто, под которыми обрушиваются вешалки, ушли в прошлое.

5. Вы очень долго собираетесь по утрам. Сборы на работу не должны отнимать много времени — аккуратный городской кэжуал не предполагает подштанников, флисовых поддев или трех пар носков. Подберите одежду под свой тип терморегуляции так, чтобы вы могли надеть нижний слой на голое тело, а сверху накинуть тренч или легкую куртку. Свитер, натянутый на фланелевую рубашку, оставьте для рождественских каникул, а вязаный шарф замените тонким, но теплым палантином из шерсти.