В Петербурге стартовал «День Д», посвященный Довлатову

В Петербурге стартовал фестиваль «День Д», посвященный 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова.

В пятницу, 3 сентября, исполняется 80 лет со дня рождения одного из ключевых авторов современной литературы, Сергея Довлатова.

Фестиваль «День Д», который пройдет с 3 по 5 сентября, в этом году состоится уже в пятый раз. Жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа из 48 мероприятий.

В частности, будет организована церемония торжественного возложения цветов к памятнику Сергею Довлатову в сквере, названном в его честь, на Загородном проспекте. Также в рамках фестиваля откроется памятник, посвященный фокстерьеру Глаше — любимой питомице Довлатова, которая вместе с писателем отправилась в эмиграцию.

В лектории «Новой Голландии» пройдет курс лекций на тему «Как вести себя поэту в условиях сложной исторической обстановки». С рассказами о жизни поэтов, писателей и художников в 1970-х годах выступят историк и писатель Лев Лурье, художник и искусствовед Кира Долинина, экономист и историк Дмитрий Травин и литературный критик Никита Елисеев.

С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «Дня Д».