В Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину

В Пушкине сильный ветер повалил дерево на машину
Дерево никого не покалечило. Фото: скриншот Вконтакте

Из-за дерева не только пострадал автомобиль, но и перекрыто движение в обе стороны.

В Пушкинском районе сегодня, 13 сентября, сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на Московской улице в Пушкине. Там под натиском ветра рухнуло дерево недалеко от памятника «Формула скорби».

«Судя по сколу на стволе, долго угрожало падением и внезапно упало»,

— пишут пользователи соцсетей.

В связи со случившемся движение по улице оказалось перекрыто в обе стороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Напоминаем, что сегодня в Петербургу бушует непогода, причина которой в немецком циклоне «Кийан». Синоптики предупреждали, что днём может выпасть 18,87 % месячной нормы осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за непогоды закрыли сады, парки и скверы.

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