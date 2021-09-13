В Петербурге из-за непогоды закрыли сады, парки и скверы

Горожане не смогут посетить зеленые зоны в связи с дождями и сильным ветром.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, закрыли для посещения все городские сады, парки и скверы. Это необходимо для безопасности горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что зеленые зоны стали недоступны для прогулок с 14:00 по инициативе комитета по благоустройству. Дело в том, что во второй половине дня синоптики обещают ухудшение погодных условий: пойдет проливной дождь, а ветер будет разгоняться до 20 метров в секунду.

Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге в понедельник.