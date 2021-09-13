МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге в понедельник

Ветер в Петербурге достигнет 20 метров в секунду. Фото: spun.fkpkzs.ru

Ветер в Петербурге достигнет 20 метров в секунду. Фото: spun.fkpkzs.ru

Жителей и гостей города на Неве предупреждают об ухудшении погодных условий в понедельник, 13 сентября.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают горожан о сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на сведения ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается северо-западный и западный ветер. Его скорость будет достигать 20 метров в секунду. Однако такие порывы «порадуют» жителей лишь некоторых районов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург пробрался циклон «Кийан».Так, в Петербурге может выпасть порядка 10% месячной нормы осадков за 24 часа. Будет облачно, подует сильный ветер и пройдут дожди.