В Петербург пробрался циклон «Кийан»

В Петербург пробрался циклон «Кийан»
Циклон «Кийан» может испортить погоду. Фото: Pixabay

В понедельник, 13 сентября, на погоду в Северной столице повлияет циклон «Кийан».

Об этом сообщает в социальных сетях главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По мнению Леуса, в Петербурге может выпасть порядка 10% месячной нормы осадков за 24 часа.

Синоптик прогнозирует облачную погоду, при которой будет дуть сильный ветер и пойдут дожди. Леус добавил, что центр циклона пройдет мимо Петербурга. Его действие особенно должна прочувствовать Карелия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето.

Также в Gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда в России пойдет первый снег.

«Кийан» леус прогноз погоды циклон


 

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