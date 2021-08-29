Синоптики рассказали, когда в России пойдет первый снег

Синоптики рассказали, когда в России пойдет первый снег
Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Похолодание намного ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Синоптики рассказали, когда россиянам стоит ждать первый снег. По предварительным данным, похолодание в некоторые регионы придет уже совсем скоро. Речь в первую очередь идет о северных регионах страны. Об этом сегодня, 29 августа, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Так, дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми уже в сентябре. То же касается северной части Пермского края и Свердловской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября. По данным эксперта, погода в День знаний не будет жаркой и солнечной. Прогноз говорит о том, что в Северной столице будет пасмурно и дождливо, а воздух прогреется максимум до 14-17 градусов тепла.

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