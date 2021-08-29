Петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября

Петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября
1 сентября ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Лето завершится уже через три дня. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в первый день осени.

По данным эксперта, погода в День знаний не будет жаркой и солнечной. Прогноз говорит о том, что в Северной столице будет пасмурно и дождливо, а воздух прогреется максимум до 14-17 градусов тепла, передает ТАСС.

Такая же погода ждет и жителей Ленобласти. Выходить из дома без зонтов и теплой одежды синоптики не советуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

1 сентября новости СПб прогноз погоды росгидромет


 

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