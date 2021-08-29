Рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды

Рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В первый день рабочей недели жителей Петербурга ожидает теплая погода без существенных осадков.

Так, в понедельник, 30 августа, в городе ожидается переменная облачность. Ночью ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть слабо, днем его порывы будут умеренными.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какой погоды ждать предстоящей осенью.

новости СПб осадки погода


 

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