Лаврентьев день и другие приметы августа. Какой погоды ждать этой осенью?

Сейчас осень, как правило, наступает позже обычного, а весна, наоборот приходит раньше срока. Фото: pixabay.com

Сейчас осень, как правило, наступает позже обычного, а весна, наоборот приходит раньше срока. Фото: pixabay.com

Сегодня 23 августа — Лаврентьев день, или, как его еще называют, день мельника.

Для наших предков это был своеобразный “день сурка” — только “оракулом” становился не сурок, а тихая заводь у мельницы.

В этот день было принято нести на мельницу первый сноп, а после — печь хлеб из муки нового урожая. Считалось, что это самый вкусный хлеб за весь год.

Выйдя от мельника, следовало посмотреть на гладь воды — если на ней не было ряби, значит, ожидались теплые осень и зима.

Если сам день выдавался теплым, это сулило удачную рыбалку до конца лета, а вот дождливый день мельника предвещал затяжную осень.

Позже день мельника был переименован в Лаврентьев день, в честь святого Лаврентия, римского епископа, который раздавал нищим церковное имущество и был за это арестован. В заключении Лаврентий исцелял больных, и верующие и сейчас молятся ему о выздоровлении.

Некоторые приметы, связанные с Лаврентьевым днем, дошли и до наших дней. Например, сегодня следует умываться родниковой водой — считается, что в этот день она приобретает особую лечебную силу, молодит и дарит красоту.

А вот купаться, напротив, не следует — можно принести из реки в дом несчастье.

Также нужно быть осторожным в домашних делах — ни в коем случае не касаться своей подушки, лучше одолжить у кого-то из домочадцев.

Хозяйкам не следует готовить — еда пригорит или окажется невкусной, а сама повариха может обжечься.

Да и вообще 23 августа — неподходящий день для домашних хлопот. Считалось неправильным убираться, шить, стирать и подметать. В этот день в дом могут залететь добрые духи, а при активной уборке их можно нечаянно выгнать из дома вместе с сором.

Как провести Лаврентьев день? Действительно отказаться от уборки, заказать доставку еды или приготовить ее заранее.

Запланировать прогулку — лучше всего, в районе водоема, чтобы определить прогноз погоды на ближайший сезон. Если беспокоитесь о чьем-то здоровье — искренне попросить Лаврентия о помощи, когда, если не в его день? Набрать воды из ближайшего родника. Поменяться с близким человеком подушкой или вовсе поспать без нее — это полезно для расслабления мышц шеи. И, конечно, зайти за ароматным хлебом в ближайшую пекарню. Им, кстати, можно перекусить во время прогулки к водоему. Главное — не поддаться соблазну и не искупаться в тихой воде.