Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето

Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето
Бабье лето пока не ожидается. Фото: pexels

Петербуржцы с нетерпением ждут потепление, но, кажется, зря.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. Он отметил, что многие спрашивают о наступлении бабьего лета, но пока любителей тепла порадовать нечем. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Эксперт рассказал, что последние дни в городе выдались прохладными. Горожане задаются вопросом: ждать ли потепления? Колесов отвечает: пока что бабьего лета не видно.

«Сейчас у нас циклоны. Да, на днях будет чуть теплее, но все равно прохладно, ветер, дожди»,

— пояснил синоптик.

Вполне возможно, что бабье лето придет в середине сентября или уже в октябре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда в России пойдет первый снег.

Александр Колесов бабье лето новости СПб погода


 

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