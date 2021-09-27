ЛДПР изменила список депутатов в ЗакС Петербурга

ЛДПР изменила список депутатов в ЗакС Петербурга
Изменения произошли и в партии «Единая Россия». Фото: ЗакСобрание

Петербургская избирательная комиссия одобрила передачу мандатов Законодательного собрания среди кандидатов от партии ЛДПР.

Список по Петербургу возглавил Владимир Жириновский, далее шел начальник городского отделения ЛДПР Юрий Ломакин. Оба отказались от своих мандатов и передали их депутатам прошлого созыва Максиму Яковлеву и Павлу Иткину.

Изменения произошли и в партии «Единая Россия»: от мандата отказался глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин. Его мандат перешел депутату Вере Сергеевой.

Напомним, что в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подвел итоги выборов, в ходе которых горожане выбирали новых депутатов ГосДумы и ЗакСа.

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