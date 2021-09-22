В ГИК Петербурга подробно рассказали о нарушениях на выборах

В целом выборы прошли спокойно, но не обошлось без пары инцидентов.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подвел итоги выборов, в ходе которых горожане выбирали новых депутатов ГосДумы и ЗакСа. Он отметил, что в целом все прошло хорошо, но было зафиксировано несколько нарушений. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Избирательные комиссии признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов Госдумы и на шести избирательных участках по выборам депутатов ЗакСа Петербурга.

Так, голосование признали недействительным на 803-м избирательном участке в Кировском районе. Там разбили стационарный ящик, после чего бюллетени оказались разбросанными по полу.

Во Фрунзенском районе на участке 2151 в стационарных ящиках для голосования и сейф-пакетах насчитали больше бюллетеней, чем было выдано избирателям.

На 11-м избирательном участке в Адмиралтейском районе обнаружили многочисленные нарушения, так что результаты голосования также не учитывались. На прочих участках нарушения были примерно такими же.

Кузьмин добавил, что в ГИК поступило несколько жалоб, но подтвердившихся «совершенно немного».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов.