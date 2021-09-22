В ГИК Петербурга подробно рассказали о нарушениях на выборах

В ГИК Петербурга подробно рассказали о нарушениях на выборах
Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Фото: vk.com/mediacenter2021

В целом выборы прошли спокойно, но не обошлось без пары инцидентов.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подвел итоги выборов, в ходе которых горожане выбирали новых депутатов ГосДумы и ЗакСа. Он отметил, что в целом все прошло хорошо, но было зафиксировано несколько нарушений. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Избирательные комиссии признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов Госдумы и на шести избирательных участках по выборам депутатов ЗакСа Петербурга.

Так, голосование признали недействительным на 803-м избирательном участке в Кировском районе. Там разбили стационарный ящик, после чего бюллетени оказались разбросанными по полу.

Во Фрунзенском районе на участке 2151 в стационарных ящиках для голосования и сейф-пакетах насчитали больше бюллетеней, чем было выдано избирателям.

На 11-м избирательном участке в Адмиралтейском районе обнаружили многочисленные нарушения, так что результаты голосования также не учитывались. На прочих участках нарушения были примерно такими же.

Кузьмин добавил, что в ГИК поступило несколько жалоб, но подтвердившихся «совершенно немного».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов.

выборы ГИК нарушения новости СПб


 

Новости партнеров
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Сгоревшую Невскую мануфактуру оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение противопожарных правил
Сгоревшую Невскую мануфактуру оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение противопожарных правил
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ГИК Петербурга подробно рассказали о нарушениях на выборах
«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на ...
Макаров заверил, что жестко оценит результаты выборов, но позже
Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения
На набережной Фонтанки велосипедист в ДТП травмировал голову
Как навести порядок в доме за 10 минут в день
Где учились короли и королевы современного мира