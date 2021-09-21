Названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов

По результатам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в Государственную думу побеждает партия «Единая Россия».

Всего в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевших 5-процентный барьер. «Единая Россия» набрала 49,82 % голосов избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, на втором месте оказалась КПРФ (18,93 %) следом идет ЛДПР (7,55 %). В топ-5 также вошли партии «‎Справедливая Россия» и «‎Новые люди», набрав 7,46% и 5,32% голосов соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большая часть сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге не подтвердилась. Достаточно часто обращались по поводу технических неполадок.

Отметим, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге самая низкая явка среди всех российских регионов. Петербургские эксперты, комментируя такие показатели, частично вину возложил на СМИ. По их мнению, пресса мало внимания уделила знакомству аудитории с кандидатами и анализу политических программ.