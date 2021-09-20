Общественная палата: большая часть сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге не подтвердилась

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров и глава Палаты Ирина Соколова на брифинге в Доме журналистов. Фото: скриншот ВКонтакте/ Городской медиацентр "Выборы-2021"

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров и глава Палаты Ирина Соколова на брифинге в Доме журналистов. Фото: скриншот ВКонтакте/ Городской медиацентр "Выборы-2021"

В понедельник, 20 сентября, глава Общественной палаты Ирина Соколова и её заместитель Александр Вахмистров прокомментировали трехдневные выборы в Государственную думу и Законодательное собрание, проходившие в Петербурге с 17 по 19 сентября.

По словам главы Палаты Ирины Соколовой, независимые наблюдатели присутствовали на каждом из 1 940 избирательных участков. Кроме того, впервые был организован Центр общественного наблюдения, где с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября также в прямом эфире следили за ходом выборов, причем доступ в Центр был открыт для всех желающих.

Соколова также добавила, что ежедневно в приемную Центра поступало 120-130 обращений, связанных с проблемами на УИКах, и благодаря просмотру видеотрансляции можно было оперативно разобраться в ситуации.

Как отметил зампредседателя Общественной палаты Александр Вахмистров, большая часть сообщений о якобы нарушениях не подтвердилась. К примеру, «карусельные» курсанты оказались лишь перепутавшими участок ребятами. Достаточно часто обращались по поводу технических неполадок, «однако еще ни одна выборы без них не обходились», — рассказал Вахмистров.