К 12:00 воскресенья явка на выборы в парламент Петербурга — 21,8%

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

В воскресенье, 19 сентября, в Петербурге проходит заключительный день выборов в Государственную думу РФ и городское Законодательное собрание. Избирательные участки закроют уже через 3,5 часа, а явка по-прежнему крайне низкая.

Как рассказал член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге в Доме журналистов, по состоянию на 12:00 19 сентября явка на думские выборы в Северной столице составляет 23,4%, а на парламентские выборы — 21,8%.

При этом по данным Центральной избирательной комиссии, к полудню воскресенья по всей России за депутатов проголосовали 40,49% избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что в Петербурге — самая низкая явка среди всех регионов страны.

Напомним, что петербуржцы выбирают не только думских депутатов и членов Законодательного собрания, но и депутатов муниципальных округов Автово и Ланское.