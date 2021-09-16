Выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга в 2021 году: памятка голосующим

С 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Где и как проголосовать — в материале Gazeta.SPb.

Кого и куда выбираем

В этом году на выборах петербуржцам предоставляется возможность определить состав парламента седьмого созыва и депутатов Государственной думы восьмого созыва. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

В общей сложности, в петербургских выборах участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. Всего Горизбиркомом зарегистрировано 166 кандидатов — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы; депутатских мандатов — 50.

Выборы пройдут в смешанном формате: половина избирается по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам. Полномочия избранных парламентариев сохранятся на пять лет.

Одномандатных округов в Северной столице 8, поэтому петербуржцы смогут выбрать 8 кандидатов в ЗакС. Стоит помнить, что на каждое из восьми мест претендует разное количество человек, а значит число фамилий в бюллетенях может меняться в зависимости от участка.

Что касается Госдумы РФ, туда избираются 450 кандидатов, избирательная система также смешанная. 225 — по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам. Центризбиркомом зарегистрированы 14 партий — то есть в первом случае петербуржцам предложат выбрать не конкретных кандидатов, а партии, которые в зависимости от результатов выборов проведут в Госдуму установленное количество своих представителей.

Как определить свой избирательный участок

Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами. Например, воспользоваться сервисом ЦИК, в котором по адресу регистрации можно найти номер и адрес избирательного участка и состав избирательной комиссии. Там же содержится подробная информация о кандидатах.

Определить, куда отправиться голосовать, можно и с помощью портала госуслуг. Во вкладке «Мои выборы» в личном кабинете есть данные о выдвинутых партиях и кандидатах. А в региональных геоинформационных системах также отмечены границы избирательных участков и территориального избиркома.

Альтернативные способы голосования

Конечно, у многих граждан место регистрации отличается от места фактического проживания, и присутствовать на избирательном участке во время выборов по тем или иным причинам не получается. В таких случаях можно было заранее подать заявление о голосовании на дому через «Госуслуги» или местную избирательную комиссию. Второй вариант актуален до сих пор — эта опция доступна до 14:00 19 сентября. Заявка должна содержать информацию о том, почему вы не можете самостоятельно явиться в участок.

До 13 сентября принимались заявки в рамках проекта «Мобильный избиратель», благодаря которому можно было попросить прикрепить себя к любому удобному участку. Сделать это предлагалось через сервис госуслуг, ТИК или МФЦ.

Как проголосовать

В период с 17 по 19 сентября на избирательном участке после предъявления паспорта горожанам выдадут два бюллетеня для голосования за кандидатов в Госдуму (по федеральному и одномандатному избирательным округам), а также бюллетени для голосования за будущих депутатов Заксобрания.

Поскольку выборы проходят в условиях пандемии коронавируса, стоит приготовиться, что на входе в избирательный участок будут измерять температуру, предлагать средства индивидуальной защиты, антисептики и ручки.

В дальнейшем процедура ничем не отличается от стандартной: бюллетень заполняется в закрытых кабинках, при наличии посторонних надписей на листке он становится недействительным. При этом сделать ошибку не страшно: достаточно обратиться к членам участковой комиссии, которые выдадут новый бланк.

На каждом участке на добровольной и безвозмездной основе будут работать заранее прошедшие обучение наблюдатели от партий и общественных организаций.

Результаты выборов

По российскому законодательству, объявить результаты выборов должны не позднее чем через месяц после голосования, но как правило предварительные итоги объявляют уже в ночь после выборов, а окончательные результаты — утром следующего дня. К исполнению своих обязанностей парламентарии приступят уже после официального объявления.