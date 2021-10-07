Слова-разрушители: как одной фразой можно «убить» здоровье

Обычные фразы могут быть совсем не безобидными. Фото: портрет Лили Брик для плаката, 1924 год.

Обычные фразы могут быть совсем не безобидными. Фото: портрет Лили Брик для плаката, 1924 год.

Каждый день мы говорим то, что разрушает нас самих. Ерунда, скажете? Современная психология с вами не согласится.

Магия слова – это не из области фантастики, эзотерики и колдовства. Это реальность нашей повседневной жизни. По крайней мере так это явление трактует направление позитивной психологии. Фразы, которые мы произносим, не подумав, сгоряча или по привычке, формируют вполне определенный отклик нашего подсознания. А если это «слова-разрушители», то действие их направлено, в первую очередь, на самого говорящего.

Этот тезис впервые сформулировал Носсрат Пезешкиан — немецкий невролог, психиатр и психотерапевт иранского происхождения, основатель позитивной психотерапии.

Современные практикующие врачи психотерапевты-психосоматологи также указывают на связь внутренних переживаний с физическими недугами и говорят о самостоятельной психической программе, которую человек может запустить.

Итак, какие слова могут быть небезопасны и даже провоцировать определенные болезни.

«Сыт по горло, уже воротит, тошнит от всего этого». Эти слова провоцируют нервные расстройства, раздражительность, нервозность, проблемы с ЖКТ.

«Непосильная ноша, ноги туда не несут, сидеть на шее». Такие высказывания могут спровоцировать болезни опорно-двигательного аппарата, остеохондроз.

«Вот же язва такая, не перевариваю». Произнося такие слова, мы отправляем организму запрос на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Сердце обливается кровью, сердце разрывается, нож в сердце». Из этих слов следует, что они связаны с болезнями сердца, могут вести к инфарктам и инсультам.

«Терпеть не могу, надоело, достали, мое терпение лопнуло». Такими словами мы рискуем подвергнуть наш организм гипертонии, сердечной недостаточности.

«Глаза б мои не смотрели, страшно смотреть, с глаз долой, свет не мил, видеть не желаю». Слова сами за себя говорят. Здесь путь к различным проблемам со зрением.

«Слышать не желаю». Проблемы со слухом заказывали? Исполнено!

И таких слов гораздо больше. То, что мы воспринимаем не более чем яркую метафору, на самом деле может стать четким приказом для нашего тела, уверяют психологи.