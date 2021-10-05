Теплый Север, холодный Юг. Какой будет грядущая зима

Покупать пуховики? Или готовится к посевной в январе? В Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

Суровая или только намеки: какой будет зима 2021 года

В целом, синоптики Росгидрометцентра отмечают, что общий температурный фон на территории России будет в пределах климатической нормы.

Исключение — север Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Якутия. Здесь ожидаются температуры выше средних многолетних значений. А вот жителям южной половины азиатской части России, по прогнозам метеорологов, придется померзнуть — в некоторые месяцы здесь может быть холоднее, чем они привыкли.

Начало зимы будет несколько суровее, чем обычно, также на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа.

В центре России может обойтись и без морозов. То снег, то дождь — лишь намеки на настоящую зиму. Скорее всего, таким неопределившимся декабрь придет в Москву. Но обильные снегопады тоже возможны. Окончательно расставаться с идеей покупки лыж пока не стоит.

Январь порадует более теплым днями почти всех жителей России. Лишь на Чукотке и на побережье Охотского моря будет ниже нормы.

Февраль продолжит эту тенденцию. По прогнозу на погоды на зиму 2022 года, он ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России. Но только в большинстве регионов Дальневосточного федерального округе — холоднее.

Верить – не верить?

Какой будет зима в России, предсказать сложно.

В Гидрометцентре подчеркивают, оправдываемость прогнозов температурного режима за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%.

По словам климатологов, зимы в России вообще стали мягче. Это подтверждают и данные Росгидрометцентра. Например, в течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и только в 2021 году средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы.

Зима удивит сугробами?

По данным центра погоды «Фобос», в этом году есть все шансы вспомнить, что такое суровая снежная зима. Именно она будет господствовать в Северном полушарии. «Ее ледяное дыхание уже ощутили в России, за Уралом. Первая в сезоне пурга обрушилась на Чукотку», — говорится в сообщении.

Более того, есть все предпосылки говорить о том, что почти на всей территории России осадков окажется больше обычного.

В центре «Фобос» прогнозируют значительные погодные аномалии в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

Города России наступающей зимой заметет больше обычного. Например, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. «Но это ещё не самая значительное отклонение от нормы – в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в 1,5-2 раза выше многолетних значений», — отмечают в «Фобосе».

Какую погоду ждать в Санкт-Петербурге зимой 2021 -2022 года. Спойлер: петербургскую

Надо сказать, что в целом синоптики в своих предсказаниях относительно Северной столицы ошибались не так часто и не так сильно.

«В декабре в Петербурге и Ленобласти ожидается температура выше нормы. Месяц будет бесснежным, и не факт, что белый покров выпадет хотя бы на Новый год», — сообщали в Росгидрометцентре, анонсируя холодный сезон 2020-2021.

Из дневника наблюдений за погодой в Петербурге: «Погода в Санкт-Петербурге. Температура воздуха и осадки. Январь 2020 г. Норма среднемесячной температуры января: -5.5°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 1.5°. Отклонение от нормы: +7.0° (РЕКОРД!)»

Вообще зима 2020-2021 была больше похожа на осень: несколько температурных рекордов, вместо снега – дожди.

Как сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после 1970 года самые сильные морозы наблюдались в 1978 и 1987 годах, когда даже в центре Санкт-Петербурга температура понижалась до -35°. Начиная с 1988 года, большинство зим были аномально теплыми. Абсолютный максимум температуры за зимние месяцы в Санкт-Петербурге отмечен 27 февраля 1989 года. Он составил +10.2 градуса.