Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе

Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе
Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе. Фото: pixabay

В США полиция задержала 18-летнего Тимоти Симпкинса, который подозревается в стрельбе в школе Техаса, сообщает помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье, слова которого передает телеканал CNN.

Полиция задержала молодого человека, которого подозревают в стрельбе в техасской школе. Она произошла сегодня в американском городе Арлингтон.

«В настоящее время он находится в полицейском участке Отта Кребса в Арлингтоне, штат Техас. И в данный момент с ним разговаривают детективы», — заявил Колбье.

Одному из пострадавших во время стрельбы нужно было делать операцию на ногу. Помощник начальника полицейского управления говорит, что сейчас пострадавший чувствует себя хорошо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате стрельбы в Техасе пострадали 4 человека. По предварительной информации, стрельба произошла после конфликта местного ученика и еще одного человека в классе

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Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе
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