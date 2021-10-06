Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В городе Арлингтон (штат Техас) в школе 6 октября произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN.

«У нас есть четыре пострадавших», — рассказал помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье.

По предварительной информации, стрельба произошла после конфликта местного ученика и еще одного человека в классе. Полиция разыскивает местного учащегося, 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

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