Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

В городе Арлингтон (штат Техас) в школе 6 октября произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN.

«У нас есть четыре пострадавших», — рассказал помощник начальника полицейского управления Арлингтона Кевин Колбье.

По предварительной информации, стрельба произошла после конфликта местного ученика и еще одного человека в классе. Полиция разыскивает местного учащегося, 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.