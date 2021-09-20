Пермский стрелок скончался в больнице: информация проверяется

СМИ пишут, что студента доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

СМИ пишут, что студент, устроивший стрельбу в Пермском университете, скончался прямо во время операции. Об этом сообщает, например, РЕН ТВ в своем Telegram-канале, отмечая, что информация нуждается в подтверждении.

В источниках пишут, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.

Напоминаем, что 18-летний парень взял в руки ружье сегодня, 20 сентября, и отправился в университет. Там по его вине погибли несколько человек (Минздрав пишет о шести погибших, других источники – о восьми). при задержании парень оказывал сопротивление, полицейскому пришлось выстрелить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский рассказал, что у стрелка из Перми было два вида оружия.