Полицейский рассказал, что у стрелка из Перми было два вида оружия

Парень был готов не только стрелять, но и убивать ножом.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший пермского стрелка, отметил, что у парня с собой было не только ружье, но и нож, которым он был готов наносить удары. Интервью с полицейским опубликовали на сайте «МВД Медиа».

Калинин отметил, что подстрелил подозреваемого, после чего тот упал. Полицейский подошел к раненому и заметил, как тот тянется к ножу. Тогда сотрудник правоохранительных органов убрал и ружье, и патроны, и нож в сторону.

Напоминаем, что стрельба прогремела в пермском университете сегодня, 20 сентября. Зачинщиком стал 18-летний студент, по вине которого погибли восемь человек, еще 24 пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу.