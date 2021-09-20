СК показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу

СК показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу
На двери видны следы от пуль. Фото: СК РФ

На видео заметны осколки и следы крови повсюду.

Следственный комитет России показал видео, снятое в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где сегодня, 20 сентября, произошла стрельба. С кадрами можно ознакомиться на YouTube-каанел ведомства.

На месте инцидента продолжают работать следователи. На видео зафиксирована, например, дверь вуза – на ней как минимум семь следов от пуль. Видимо, стрелок палил не только по автомобилям, но и по входу в университет – по предварительным данным, из охотничьего ружья.

Повсюду виднеется кровь. Фото: СК РФ

В самом здании виднеются осколки, оружейные гильзы и следы крови. Напоминаем, что стрельбу устроил 18-летний студент. По его вине погибли 24 человек. При задержании парень вел себя агрессивно, оказывал сопротивление. Он остался жив, но получил ранения. Ему оказывается помощь.

На месте преступления найдено множество гильз. Фото: СК РФ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщались последние данные о стрельбе в Перми.

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