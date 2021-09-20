СК показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу

На видео заметны осколки и следы крови повсюду.

Следственный комитет России показал видео, снятое в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где сегодня, 20 сентября, произошла стрельба. С кадрами можно ознакомиться на YouTube-каанел ведомства.

На месте инцидента продолжают работать следователи. На видео зафиксирована, например, дверь вуза – на ней как минимум семь следов от пуль. Видимо, стрелок палил не только по автомобилям, но и по входу в университет – по предварительным данным, из охотничьего ружья.

В самом здании виднеются осколки, оружейные гильзы и следы крови. Напоминаем, что стрельбу устроил 18-летний студент. По его вине погибли 24 человек. При задержании парень вел себя агрессивно, оказывал сопротивление. Он остался жив, но получил ранения. Ему оказывается помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщались последние данные о стрельбе в Перми.