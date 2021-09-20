Десятки пострадавших, 8 погибших: последние данные о стрельбе в Перми

Утром 20 сентября, около 9 часов по московскому времени, в восьмом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) раздалась стрельба, восемь человек погибли 19 получили огнестрельные ранения. По информации следствия, стрелок — студент вуза. Он задержан, но ранен.

Молодой человек начал обстреливать территорию кампуса из травматического оружия — в этот момент в стенах университета находилось около 3 тысяч человек. Студенты и преподаватели баррикадировались в аудиториях, некоторые даже выпрыгивали из окон, надеясь спастись — часть из них при этом получили травмы. В официальной группе ПГНИУ во «ВКонтакте» призвали учащихся оставаться на местах, закрывшись в аудиториях.

Всего пострадали 24 человека, 19 потребовалась медицинская помощь, а 7 — госпитализация. Один находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, «одного из нападавших» ликвидировали при задержании — об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также известно о задержании вооруженного студента и о том, что он был ранен во время операции.

На месте происшествия уже работают правоохранители, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В Пермь по приказу главы правительства Михаила Мишустина в срочном порядке вылетели глава Минздрава Михаил Мурашко и министр образования Валерий Фальков. О трагедии доложили президенту Владимиру Путину — он выразил соболезнования семьям погибших.

Сейчас во всех образовательных учреждениях Перми, — школах, колледжах и техникумах, — занятия отменены, а меры безопасности максимально усилены.

Известно, что незадолго до трагедии подозреваемый студент-стрелок разместил на своей странице во «ВКонтакте» «объяснительную записку» — руководство социальной сети уже удалило эту публикацию и заблокировало его страницу. По предварительным сведениям, нападавший получил оружие по всем правилам, согласно законодательству.