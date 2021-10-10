Гороскоп Фортуны. Пять самых удачливых знаков зодиака

Гороскоп Фортуны. Пять самых удачливых знаков зодиака
Астропсихологи уверяют, одни знаки зодиака гораздо удачливее других. Фото: pixabay.com

Они идут по жизни, смеясь… Ну, может быть, не совсем так, но в сопровождении счастливой звезды точно. Астропсихологи назвали пять знаков зодиака, которым Фортуна любит делать подарки.

Стрельцы

Именно их часто называют баловнями судьбы, и это не спроста. Если в офисе провалится пол, то за минуту до этого Стрельцу что-нибудь понадобится в соседнем здании.

Удачливость Стрельцов – это следствие сильного характера, неуемного любопытства и интуиции этого знака.

Рыбы

Этот знак зодиака наделен потрясающей способностью чувствовать и предугадывать положительный исход. Это тайное знание дает ему суперспособность избегать провалов. Рыбы могут «выскользнуть из рук» недругов, вытянуть счастливый билет, открыть правльную дверь. Но все это изобилие длится о тех пор, пока Рыбы прислушиваются к интуиции и не используют свой дар во вред другим.

Телец

Астрология этот знак зодиака, несомненно, наделила удачливостью, но с оговорками. Пока Телец работает на результат, звезды будут за него. Как только он сосредотачивается на процессе – увы, фортуна от него отворачивается. Тельцам следует всегда помнить, что их невероятное везение в делах, любви, играх дано судьбой не для развлечения, а для пользы и благих дел.

Водолей

Еще одни баловни судьбы. Водолеи любят рисковать. Этот тот редкий случай, когда судьба награждает смелых. Водолеи и фортуна как напарники из голливудских фильмов про полицейских. Могут ссорится и балагурить, разойтись и отвернуться, но в решающий момент всегда вместе. Как у Водолеев это получается? Неизвестно. Наверное, это удача.

Лев

Он убежден, что удача не может пройти мимо. Видимо, это и есть секрет его успеха. Лев любит риск, так как не сомневается, что ему повезет. Он играет по-крупному. Он может проиграть? Может, и для него это становится большим потрясением, но даже не финансового характера, а психологического. Такого удара судьбы он, ее явный фаворит и баловень, явно не заслуживает.

В этом и есть самая большая для Львов опасность отпущенного фортуной везения. Они расслабляются, отпуская ситуацию на самотек. Они часто играючи решают многие вопросы, к ним притягиваются нужные им люди, деньги приходят свободно и изобильно.

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