Дуров составил список из десяти недооцененных и переоцененных вещей

Дуров составил список из десяти недооцененных и переоцененных вещей
Основатель Telegram Павел Дуров в честь своего 37-летия решил составить список самых переоцененных и недооцененных вещей в жизни человека. Фото: скриншот Imstagram

Основатель Telegram Павел Дуров в честь своего 37-летия решил составить список самых переоцененных и недооцененных вещей в жизни человека. В перечень вошли 10 пунктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Семь из десяти вещей, которые назвал Дуров, он внес в перечень переоцененных. Среди таких вещей оказались, как ни странно, и социальные сети.

По мнению основателя Telegram, переоцененными являются большие города, рестораны, жара, мода, недвижимость, советы от знаменитостей и социальные сети. Из недооцененных Дуров упомянул сон, природу и одиночество.

Павел Дуров считает, что сон может повысить креативность, психологическое благополучие и иммунитет, в то время как социальные сети содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности. Одиночество же, в свою очередь, дает свободу на совершение творческих, духовных и интеллектуальных порывов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Павел Дуров заявил на своем канале об убийстве креативности сидением часами за TikTok и Netflix. В это время, считает бизнесмен, они могли бы учиться, то есть употреблять по-настоящему полезную информацию.

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