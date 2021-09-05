Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил на своем канале о том, что люди убивают свою креативность сидением часами за TikTok и Netflix. В это время, полагает бизнесмен, они могли бы учиться, то есть употреблять по-настоящему полезную информацию.

Так, Дуров уверен, что люди не предпочитают узнавать новые факты и всячески получать новые знания, которые способны изменить мир и жизнь к лучшему. Сейчас люди озабочены сериалами от Netflix и видео в TikTok.

Множество развлекательного контента заставляет мозг человека искать решение несуществующих проблем и душит творческую свободу, уверен Дуров. Он рекомендует отказаться от подобного контента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новости о том, что за его телефоном могла быть установлена слежка. Ситуацию он освятил на своем канале.