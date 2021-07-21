Дуров рассказал, что догадывался о слежке за его телефоном

Основатель Telegram не удивлен, читая подобные новости.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новости о том, что за его телефоном могла быть установлена слежка. Ситуацию он освятил на своем канале.

Бизнесмен отметил, что догадывался о происходящем еще с 2018 года. Он знал, что один из его телефонных номеров был выключен в список потенциальных хакерских атак. При этом компания, которая организовывала слежку, все отрицает.

Напоминаем, что The Guardian выяснила, что израильская компания NSO Group включила в список потенциальных целей для хакерских атак в том числе телефон Павла Дурова. Шпионы пытались взломать аккаунт бизнесмена в мессенджере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети Павла Дурова впервые попали в Forbes.