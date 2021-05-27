Дети Павла Дурова впервые попали в Forbes

Дети создателя Telegram Павла Дурова в первый раз заняли строчку в журнале Forbes.

Так, в рейтинге американского финансово-экономического журнала Forbes оказались сын и дочь российского предпринимателя и долларового миллиардера Павла Дурова.

Сын программиста 2009 года рождения и дочь 2010 оказались в рейтинге богатейших российских наследников Forbes.

Известно, что состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. Таким образом каждый его ребенок потенциальный наследник и обладатель $8,6 млрд.

Без изменений с прошлого года первая строчка рейтинга — Юсуф Алекперов, являющийся единственным сыном президента «Лукойла».

Н второй строчке сын и дочь председателя правления «Новатэка» — Виктория Михельсон и ее сводный брат.

На 3-м расположился Джахангир Махмудов. Он является директором по трансформации Уральской горно-металлургической компании и сыном основного акционера этой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что создатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook.