Дети Павла Дурова впервые попали в Forbes

Дети Павла Дурова впервые попали в Forbes
Дети Павла Дурова в списке Forbes. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Дети создателя Telegram Павла Дурова в первый раз заняли строчку в журнале Forbes.

Так, в рейтинге американского финансово-экономического журнала Forbes оказались сын и дочь российского предпринимателя и долларового миллиардера Павла Дурова.

Сын программиста 2009 года рождения и дочь 2010 оказались в рейтинге богатейших российских наследников Forbes.

Известно, что состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. Таким образом каждый его ребенок потенциальный наследник и обладатель $8,6 млрд.

Без изменений с прошлого года первая строчка рейтинга — Юсуф Алекперов, являющийся единственным сыном президента «Лукойла».

Н второй строчке сын и дочь председателя правления «Новатэка» — Виктория Михельсон и ее сводный брат.

На 3-м расположился Джахангир Махмудов. Он является директором по трансформации Уральской горно-металлургической компании и сыном основного акционера этой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что создатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook.

forbes наследники павел дуров


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на ...
С Балтийского завода с травмами госпитализирован рабочий
В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации «Спутником V»
Задержан экс-охранник Стивена Сигала, который под видом сотрудника ФСБ ...
В Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в ...
Мотоциклиста госпитализировали с переломом после ДТП с «Волгой» ...
Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ
На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение