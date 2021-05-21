Павел Дуров удалил свой профиль на Facebook

Создатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook.

Дуров пока никак не прокомментировал свое решение уйти из Facebook.

«Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на его страницу в Facebook.

Ранее Дуров отмечал, чо WhatsApp, который также принадлежит Facebook, абсолютно не защищает пользователей. По его словам, проблема заключается в политике Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал минусы iPhone. Ещё он объяснил, почему считает их владельцев цифровыми рабами. По мнению создателя Telegram, частота дисплея в 60 герц, которая используется на iPhone, не конкурирует со смартфонами с дисплеями в 120 герц.