Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами

Создатель Telegram Павел Дуров назвал минусы iPhone. Ещё он объяснил, почему считает их владельцев цифровыми рабами.

Об этом Дуров сообщил на своём You-Tube канале «Durov’s Channel». Главным минусом он назвал цену продуктов Apple. Также он отметил и то, что люди, покупающие такой смартфон замкнуты в экосистеме iOS.

По мнению создателя Telegram, частота дисплея в 60 герц, которая используется на iPhone, не конкурирует со смартфонами с дисплеями в 120 герц. Он также заметил, что владельцам iPhone можно пользоваться только теми приложениями, которые Apple позволяет установить через App Store, а для создания резервных копий можно использовать только iCloud от Apple.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров рассказал о новых возможностях Telegram.