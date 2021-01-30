Павел Дуров рассказал о новых возможностях Telegram

Павел Дуров рассказал о новых возможностях Telegram
Павел Дуров о Telegram. Фото: скриншот Imstagram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал возможности экспортировать данные в мессенджер из любых других приложений, которая появится в будущем.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, теперь Telegram предоставит программные интерфейсы сторонним разработчикам, которые хотят создать инструменты для импорта сообщений в мессенджер из любых приложений.

Дуров также отметил, что эта возможность позволит не беспокоиться о резервных копиях или потере переписки при смене гаджетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram.

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telegram павел дуров


 

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