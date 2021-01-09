Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram

Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram
Павел Дуров. Фото: скриншот Imstagram

Большая часть пользователей решила перейти из WhatsApp в Telegram. Об этом рассказал разработчик Павел Дуров, объяснив причину такого «побега».

Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, число активных юзеров мессенджера приближается к 500 млн человек по всему миру. Сильный прирост начался, когда в WhatsApp объявили об изменении условий пользования.

По мнению создателя «ВКонтакте», причиной массового перехода юзеров стала новая политика мессенджера, а именно передача личных данных в рекламную систему Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Павла Дурова. Он заявил, что деньги не сделали его счастливым.

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