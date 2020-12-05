Дуров признался, что деньги не сделали его счастливым

Дуров признался, что деньги не сделали его счастливым
Дуров поделился своими мыслями о богатстве. Фото: https://vk.com/durov

Он убежден, что потребление никогда не ведет к лучшей жизни.

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что все заработанные им деньги не делают его счастливым. Он убежден, что потребление никогда не станет источником истинной радости. То, что вещи делают людей счастливыми, им внушила реклама, убежден Дуров. Своими мыслями он поделился на платформе Telegraph.

«Отправившись в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, созданную для того, чтобы сделать вас несчастными, а корпорации — счастливыми»,

— написал Дуров.

Именно поэтому Дуров не стремится потреблять, он хочет как можно больше создавать. Он считает, что секрет успеха в том, чтобы заниматься любимым делом и позабыть про деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Дуров поделился секретами своей молодости.

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