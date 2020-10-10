Павел Дуров поделился секретами своей молодости

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поделился в день своего 36-летия некоторыми правилами, с помощью которых он смог сохранить молодость.

Семь правил он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, одним из главных секретов молодости является сокращение или отказ от потребления алкоголя и других веществ, вызывающих зависимость. Кроме того, он считает важными пунктами здоровый режим сна, физические нагрузки и умеренное потребление еды. Сам Дуров есть всего один-два раза в день и считает большее количество приемов пищей плохой привычкой. Также он советует отказаться от мяса, заменив его на морепродукты.

Он также считает секретом молодости минимизацию стрессов и жизнь в одиночестве. Последнее он объясняет отказом от нездоровых социальных норм и независимостью.

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