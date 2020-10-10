Раскрыты секреты идеального завтрака

Раскрыты секреты идеального завтрака
Завтрак может быть опасен. Фото: Pixabay

Диетолог рассказала о принципах идеального завтрака. По мнению специалиста, одно из главных правил – отказаться от продуктов быстрого приготовления.

Об этом диетолог медицинского центра «Атлас» Александра Бавыкина рассказала радио Sputnik. По ее словам, в кашах быстрого приготовления содержится мало волокон и витаминов. При этом в такие каши могут добавлять сахар.

Предпочтение советуют отдавать кашам долгой варки. При этом рекомендуется положить на одну часть тарелки овощи или фрукты, на четверть «медленные» углеводы, а на оставшуюся часть белки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что каши могут быть полезными не для всех. Отказаться от каш с высоким гликемическим индексом стоит людям, которые следят за своей фигурой, а также тем, кто страдает диабетом и ожирением. Отмечалось, что низким индексом обладает перловая каша.

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