Полезны не для всех: кому нельзя есть каши

Кашу можно есть не всем. Фото: pixabay.com

Кашу можно есть не всем. Фото: pixabay.com

Каши оказались полезными не для каждого. Такое блюдо противопоказано людям, которые страдают от диабета и ожирения.

Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина. В беседе с «АиФ» она отметила, что каши содержат немало полезных компонентов. Однако блюдо имеет и высокий гликемический индекс.

В этом плане самой безопасной является перловая каша. Средний индекс у гречки и риса, а высокий – у пшена, кукурузной крупы и манки.

От каш с высоким индексом определенно стоит отказаться тем, кто следит за фигурой. Не следует есть каши людям с диабетом и ожирением.

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