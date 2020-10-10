Полезны не для всех: кому нельзя есть каши

Каши оказались полезными не для каждого. Такое блюдо противопоказано людям, которые страдают от диабета и ожирения.
Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина. В беседе с «АиФ» она отметила, что каши содержат немало полезных компонентов. Однако блюдо имеет и высокий гликемический индекс.
В этом плане самой безопасной является перловая каша. Средний индекс у гречки и риса, а высокий – у пшена, кукурузной крупы и манки.
От каш с высоким индексом определенно стоит отказаться тем, кто следит за фигурой. Не следует есть каши людям с диабетом и ожирением.
Ранее gazeta.spb.ru писала об опасности чеснока. Он может быть вредным для человека, несмотря на антибактериальные и противовирусные свойства. Продукт раздражает слизистую, а потому потреблять его в сыром виде не стоит. Его советуют добавлять в готовые блюда.