Стало известно об опасности чеснока

Стало известно об опасности чеснока
Чеснок может быть опасен. Фото: pixabay.com

Чеснок может быть опасен для человека, несмотря на антибактериальные и противовирусные свойства.

Об этом рассказал гастроэнтеролог, семейный врач Никита Харлов. В эфире радио Sputnik он сообщил, что употребление чеснока в сыром виде может быть опасно.

Он отметил, что чеснок лучше употреблять в составе готовых блюд. При этом добавлять его можно как в свежем, так и в сухом виде.

А вот сырым употреблять его не стоит – он раздражает ткани. Речь идет о слизистой пищеварительного тракта и желудка. Серьезный удар на себя принимает и кишечник. По этой же причине лучше не закапывать сок чеснока в нос.

Специалист также развеял миф – пользы от ношения чеснока на шее нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как вычислить качественный творог. Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Он является свидетельством того, что приобретенный творог — ненатуральный, искусственный продукт.

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