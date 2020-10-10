Стало известно об опасности чеснока

Чеснок может быть опасен для человека, несмотря на антибактериальные и противовирусные свойства.

Об этом рассказал гастроэнтеролог, семейный врач Никита Харлов. В эфире радио Sputnik он сообщил, что употребление чеснока в сыром виде может быть опасно.

Он отметил, что чеснок лучше употреблять в составе готовых блюд. При этом добавлять его можно как в свежем, так и в сухом виде.

А вот сырым употреблять его не стоит – он раздражает ткани. Речь идет о слизистой пищеварительного тракта и желудка. Серьезный удар на себя принимает и кишечник. По этой же причине лучше не закапывать сок чеснока в нос.

Специалист также развеял миф – пользы от ношения чеснока на шее нет.

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