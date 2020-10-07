Крахмал в твороге: диетолог назвала простой способ вычислить настоящий продукт

Врач-диетолог Марият Мухина назвала факторы, на которые стоит обратить внимание при покупке творога.

По ее словам, важно понять, есть ли в твороге крахмал. Доктор медицинских наук отметила, что крахмал является свидетельством того, что приобретенный творог — ненатуральный, искусственный продукт.

Мухина рассказала в интервью радио Sputnik, что дома можно капнуть в творог йода. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Кроме того, продукт не должен обладать кислым, резким запахом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от употребления в пищу кефира стоит отказаться людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Также такой напиток противопоказан людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.