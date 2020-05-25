Стало известно, для кого могут быть опасны кефир и творог

Стало известно, для кого могут быть опасны кефир и творог
Кефир стоит пить не более двух стаканов в день. Фото: Pixabay

Российский диетолог Светлана Соломеина рассказала о негативном влиянии кефира на здоровье человека.

Диетолог рассказала в беседе с Е1.ru, что от употребления в пищу кефира стоит отказаться людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Также такой напиток противопоказан людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.

Кроме того, специалист опровергла распространенный миф о пользе кефира при похудении.

«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», — заявила Соломеина.

Она также добавила, что тем, кому кефир не противопоказан, рекомендуется выпивать не более двух стаканов в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о лучший марках кефира рассказало Роскачество.

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