Стало известно, для кого могут быть опасны кефир и творог

Российский диетолог Светлана Соломеина рассказала о негативном влиянии кефира на здоровье человека.
Диетолог рассказала в беседе с Е1.ru, что от употребления в пищу кефира стоит отказаться людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Также такой напиток противопоказан людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом.
Кроме того, специалист опровергла распространенный миф о пользе кефира при похудении.
«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», — заявила Соломеина.
Она также добавила, что тем, кому кефир не противопоказан, рекомендуется выпивать не более двух стаканов в день.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о лучший марках кефира рассказало Роскачество.