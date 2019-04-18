О лучший марках кефира рассказало Роскачество

В этом году в результате проверок 47 торговых марок, выпускающих кефир, было обнаружено менее 10% случаев фальсификации.

Данные исследования этого года добавили показатели по 11-и торговым маркам к результатам исследования, проведенного в 2018 году.

В этом году производители кефира представлены из Санкт-Петербурга, Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Чувашской Республики и Башкирии, сообщает РИА Новости.

По итогам исследования Роскачества этом году проблем фальсификации не было обнаружено.

Кефир проверялся по 35 параметрам, одним из основных был наличие растительных жиров, которые производитель добавляет для удешевления продукции. Кроме того, кефир проверялся на наличие тяжелых металлов, пестицидов, количество белка, качество молока, закваски и многое другое.

Из 11 марок три бренда оказались продукцией высокого качества: они представляют Свердловскую, Ярославскую области и Чувашию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России обсуждают введение нового экологического налога.