В России обсуждают введение нового экологического налога

Главным источником загрязнений сточных вод являются предприятия, которые сбрасывают недостаточно очищенные отходы.

Для того, чтобы простимулировать процесс улучшения очистных систем на предприятиях, предложено ввести новый экологический налог, заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете».

На сегодняшний день предприятия платят за сброс грязи в водные объекты, однако определяется эта плата в соответствии с постановлением правительства. Эта сумма зависит от множества факторов: объем и вид загрязняющих веществ, регион размещения предприятия.

Кириллов рассказал, что в правительстве сейчас идет обсуждение заменить данную плату на экологический налог, который станет стимулом для промышленных и коммунальных предприятий, сильно загрязняющих воды, внедрять современные технологии в свои очистные системы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проходит поиск инвесторов для строительства путепроводов в Петербурге.