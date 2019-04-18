Проходит поиск инвесторов для строительства путепроводов в Петербурге

Всего в планах построить 17 платных путепроводов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что 6 путепроводов из 17-и строятся совместно с компанией «РЖД», но для остальных 11-и нужны инвесторы.

Александр Беглов отметил, что строительство путепроводов — это крайне дорогостоящий процесс. По договоренности с руководителем «РЖД» Олегом Белозеровым на 6 путепроводов из бюджета Петербурга будет выделено 30 миллиардов рублей. А нужно реализовать 17 проектов. Для этого и привлекаются инвесторы.

Данное заявление Беглов сделал во время рабочего объезда Колпинского района. Во время объезда глава города встретился и поговорил с местными жителями, ответил на их вопросы, вручил ключи от квартир многодетным семьям, проконтролировал процесс строительства Уть-Ижорского шоссе и рассказал о предстоящих проектах, которые сделают жизнь петербуржцев лучше.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотят выбрать самый креативный район.