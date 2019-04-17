В Петербурге хотят выбрать самый креативный район

Врио губернатора города считает, что для этого необходимо устроить конкурс.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, находясь на форуме пространственного развития, отметил, что город необходимо делать креативнее. Для этого он предложил проводить конкурс – распоряжением уже занимаются подчиненные Беглова. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин отметил, что пока не совсем понятны концепция и условия, но над ними начали думать уже с сегодняшнего дня, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что на форуме обсуждали актуальные вопросы развития города. Эксперты отмечали, что необходимо не только делать Санкт-Петербург современным, но и сохранить его исторический облик. Также во время одной из дискуссий выяснили, как сделать город «живым».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге отбирают участников на конкурс лучших водителей трамвая и троллейбуса.