В Петербурге хотят выбрать самый креативный район

Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга

Врио губернатора города считает, что для этого необходимо устроить конкурс.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, находясь на форуме пространственного развития, отметил, что город необходимо делать креативнее. Для этого он предложил проводить конкурс – распоряжением уже занимаются подчиненные Беглова. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин отметил, что пока не совсем понятны концепция и условия, но над ними начали думать уже с сегодняшнего дня, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что на форуме обсуждали актуальные вопросы развития города. Эксперты отмечали, что необходимо не только делать Санкт-Петербург современным, но и сохранить его исторический облик. Также во время одной из дискуссий выяснили, как сделать город «живым».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге отбирают участников на конкурс лучших водителей трамвая и троллейбуса.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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