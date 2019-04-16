В Петербурге отбирают участников на конкурс лучших водителей трамвая и троллейбуса

Стартовал отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди петербургских водителей троллейбуса и трамвая. Он проходит в учебно-курсовом комбинате ГУП «Горэлектротранс». Лучшие будут представлять свой город на Всероссийском конкурсе в Казани.

Тех из участников, кто успешно сдаст теорию, допустят до финальных заездов 15 и 16 мая для троллейбусов и 22 и 23 мая для трамваев, сообщили в пресс-службе предприятия.

В рамках отборочного тура водители продемонстрируют свои знания устройства подвижного состава, правил технической эксплуатации и дорожного движения. Кроме того, участников протестируют на знание трудового законодательства и охраны труда.

На участие в отборочном туре заявлено 89 человек, из них 40 — водители трамваев и 49 — троллейбуса. В финале окажутся лишь 18 конкурсантов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Горэлектротранс” ищет кондуктора, фасующего сдачу в пакетики.