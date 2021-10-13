В Петербурге выросло суточное число случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге выявили 2470 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в среду, 13 октября, с начала пандемии COVID-19 в городе заразились 652 251 человек.

Побороть болезнь за последние сутки смогли 1 984 пациента. За все время от коронавируса вылечились 600 178 человек.

Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 410 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 898 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 287 случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести QR-коды для посещения мероприятий.