В Петербурге могут ввести QR-коды для посещения мероприятий

Окончательное решение Смольный еще не принял, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Фото: комитет по здравоохранению

Окончательное решение Смольный еще не принял, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство Петербурга обсуждает возможность ужесточения ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом стало известно в среду, 13 октября. Как сообщила «Фонтанка», речь идет о QR-коде, подтверждающем прохождение вакцинации или перенесенное заболевании за последние полгода.

Есть вероятность, что без QR-кода без QR-кода нельзя будет посетить выставки, культурные и спортивные мероприятия численностью более 75 человек. Аналогичная мера на обсуждении в отношении музеев, театров и госучреждений.

Окончательное решение Смольный еще не принял, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 2470 человек. С начала пандемии подтверждено заражение 652,2 тыс. жителей Петербурга, выздоровели 600 тыс., скончались 22 636 человек

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 7 тысяч петербуржцев находятся на лечении в коронавирусных стационарах города.