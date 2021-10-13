Почти 7 тысяч петербуржцев находятся на лечении в коронавирусных стационарах города

Почти 7 тысяч петербуржцев находятся на лечении в коронавирусных стационарах города
а лечении на дому с ковидом и пневмониями находятся 31 896 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За минувшие сутки в Северной столице в больницы с ковидом и пневмониями поступили 436 петербуржца.

Сейчас в стационарах города на лечении находятся 6694 человека. 593 петербуржца находятся в реанимации, 265 — подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 31,5%. На лечении на дому с ковидом и пневмониями находятся 31 896 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Первую прививку от ковида, без учёта вакцины «Спутник Лайт», поставили 1 597 967 петербуржцев, 1 751 056 — сделали ревакцинацию. Запас вакцины от ковида в Северной столице — 937 615 доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что постоянный медотвод от прививки против ковида в России выдается тем гражданам, которые имеют гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Также вакцинацию от этого вируса нельзя делать при тяжелых аллергических реакциях.

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