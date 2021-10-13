Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации против коронавируса

Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации против коронавируса
Также вакцинацию от этого коронавируса нельзя делать при тяжелых аллергических реакций. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Минздраве заявили, что постоянный медотвод от прививки против ковида в России выдается тем гражданам, которые имеют гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Также вакцинацию от этого вируса нельзя делать при тяжелых аллергических реакций (это анафилактический шок или отек гортани). Временный медотвод дадут только тем, у кого острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических болезней. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.РФ».

Также вакцинация против ковида российскими препаратами пока не делают несовершеннолетним гражданам России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реакция на ревакцинацию от ковида с большой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первой прививкой. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

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